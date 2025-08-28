PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Radfahrerinnen bei Unfall auf dem Paulsdamm verletzt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 16:30 Uhr auf dem Paulsdamm zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen, bei dem beide verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 67-jährige Radfahrerin in einer Kolonne auf dem Radweg in Richtung Schwerin, als eine von hinten herannahende 25-jährige Radfahrerin versuchte, die Kolonne auf der linken Seite zu überholen. Während des Überholvorgangs scherte die 67-Jährige nach links aus, sodass beide Frauen kollidierten und stürzten.

Die 67-jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt, die 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

