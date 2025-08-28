Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erstmeldung: Vollsperrung der BAB 24 nach Verkehrsunfall eines Gefahrgut-LKW zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow

BAB24/Wöbbelin Hagenow (ots)

Seit etwa 12:30 Uhr befinden sich zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow aufgrund eines Verkehrsunfalls unter alleiniger Beteiligung eines Gefahrgut-LKW im Einsatz. Laut ersten Erkenntnissen seien die Tanks des LKW mit Flüssiggas gefüllt. Aus diesem Grund wurde durch die Einsatzleitung der Feuerwehr im Bereich der Unfallstelle ein Gefahrenradius eingerichtet. Aus diesem Grund ist die BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow bis auf Weiteres in beide Richtungen voll gesperrt. Der auflaufende Verkehr wird an jeweils vorherigen Anschlussstellen sowie am Autobahnkreuz Schwerin abgeleitet. Zum Unfallhergang liegen indes noch keine verifizierten Angaben vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell