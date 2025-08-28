PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schrecksekunde für Fahrschüler - Projektil aus Jagdwaffe trifft PKW einer Fahrschule auf der B104 bei Cambs im Landkreis Ludwigslust-Parchim

B104/Cambs (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Die Polizei Sternberg ermittelt aufgrund des Verdachts des fahrlässigen, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem laut vorliegender Angaben am gestrigen Abend der PKW einer Fahrschule auf der B104 zwischen Cambs und Brahlstorf von einem Projektil aus einer Jagdwaffe getroffen wurde.

Wie aus den Erkenntnissen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens hervorgeht sei der mit einem 19-jährigen Fahrschüler und 61-jährigen Fahrlehrer besetzte PKW um 20:00 Uhr auf der B104 unterwegs gewesen, als die Insassen von einem lauten Knallgeräusch überrascht wurden. Bei der Begutachtung des VW fiel dem Fahrlehrer das Einschussloch in der rechten Fondtür auf. Augenscheinlich steckte das Projektil in der Tür und war nicht in das Fahrzeuginnere eingedrungen. Während der Erhellung des Sachverhalte konnte auf einem unmittelbar angrenzenden Feld ein Jäger ausgemacht werden. Nach Angaben des 21-Jährigen hätte dieser zuvor einen zweifach auf einen Rehbock geschossen. Wie die vor Ort eingesetzten Polizeikräfte ermitteln konnten ist es als wahrscheinlich anzusehen, dass der zweite Schuss das Rehwild nur streifte und aus diesem Grund den etwa 200 Meter entfernten PKW traf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Verifizierte Angaben zum Sachschaden liegen indes nicht vor.

Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 15:54

    POL-HRO: Schockanruf: 68-Jähriger verliert hohe Summe an Betrüger

    Gadebusch (LK NWM) (ots) - Unbekannte Täter haben am gestrigen Dienstag einen 68-jährigen Mann mit der Masche des Schockanrufs um einen fünfstelligen Betrag betrogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Der Geschädigte erhielt zunächst einen Anruf seiner angeblichen Tochter, anschließend übernahm ein falscher Polizeibeamter das Gespräch, in ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 07:49

    POL-HRO: Polizei Boizenburg zieht volltrunkenen PKW-Fahrer nach Zeugenhinweis aus dem Verkehr

    B195/Lüttenmark (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) - Dank einer aufmerksamen Zeugin ist es Beamten der Polizei Boizenburg am Abend des 26.08.2025 gelungen einen erheblich alkoholisierten PKW-Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Gegen 18:20 Uhr informierte die Zeugin die Polizei telefonisch über einen in der Fahrweise sehr auffälligen VW, welcher auf der B195 bei ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 07:38

    POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung nach Band zweier Gartenlauben in Teterow

    Teterow (Landkreis Rostock) (ots) - Am gestrigen Abend befanden sich diverse Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Straße Am Bornmühlenweg in Teterow im Einsatz, nachdem ein Hinweisgeber über den polizeilichen Notruf eine in voller Ausdehnung brennende Gartenlaube mitteilte. Gegen 18:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Brandgeschehen. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren