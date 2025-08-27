Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung nach Band zweier Gartenlauben in Teterow

Teterow (Landkreis Rostock) (ots)

Am gestrigen Abend befanden sich diverse Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Straße Am Bornmühlenweg in Teterow im Einsatz, nachdem ein Hinweisgeber über den polizeilichen Notruf eine in voller Ausdehnung brennende Gartenlaube mitteilte.

Gegen 18:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Brandgeschehen. Durch die sofort eingesetzten Beamten sei vor Ort festgestellt worden, dass eine Gartenlaube im Vollbrand steht und die Flammen bereits auf Gebäudeteile der benachbarten Parzelle übergegriffen hatten. Aufgrund des sofortigen Löscheinsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Teterow konnte zumindest verhindert werden, dass die Flammen auf das gesamte Gebäude der zweiten Parzelle übergreifen konnten. Ein auf diesem Grundstück freilaufender Hund wurde durch die Polizeibeamten in Sicherheit gebracht werden. Die erste Gartenlaube brannte vollständig nieder.

Die Ermittlungen zur Brandursache befinden sich gegenwärtig am Anfang. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 50.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell