Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 81-Jährigen aus Wismar

Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) (ots)

Seit dem 26.08.2025 um 11:00 Uhr wird eine 81-Jährige aus Wismar vermisst. Zuletzt habe sich die Vermisste im Bereich des Marktes in der Altstadt von Wismar aufgehalten. Trotz bereits umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Personenspürhundes, ist die Vermisste seither unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 160cm groß
   - kurze schwarz-graue Haare
   - schlanke Statur
   - aufrechter Gang
   - leicht nach vorne gebeugte Schultern

Bekleidet ist die Vermisste mit einen pastellgrünen Anorak, einer dunklen Hose und einem Beutel. Ein Lichtbild der Gesuchten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=213693&processor=processor.sa.pressemitteilung

Personen, die die Gesuchte seit dem oben genannten Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise sogar Angaben zu dem Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wismar unter 03841-2030 zu melden. Ebenso ist dies beim Polizeinotruf unter 110 oder jeder anderen Polizeidienststelle möglich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

