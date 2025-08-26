Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung der L 37 nach schwerem Verkehrsunfall zwischen Karow und Krakow am See

L37/Karow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Gegen 12:25 Uhr ereignete sich auf der L 37 zwischen den Ortschaften Karow und Krakow am See ein schwerer Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines PKW. Aufgrund des Einsatzes diverser Rettungskräfte und der sich anschließenden Bergungsmaßnahmen ist die L 37 gegenwärtig voll gesperrt.

Nach aktuellem Stand der Erkenntnisse sei der Skoda zuvor mit einem Reh kollidiert, woraufhin das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der PKW hätte sich daraufhin überschlagen. Nach vorliegenden Angaben befanden sich drei weibliche Personen in dem Fahrzeug. Eine der Frauen wird aufgrund schwerer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in das KMG Klinikum nach Güstrow gebracht. Zum Verletzungsbild aller Personen liegen darüber hinaus keine weiteren Angaben vor. Die Maßnahmen der Verkehrsunfallermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell