Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 54-jähriger Mann in Rostock vermisst

Rostock (ots)

Die Rostocker Polizei sucht derzeit nach einem 54-jährigen Mann. Dieser wurde letztmalig am 22.08.2025 gegen 08:30 Uhr im Bereich der Gehlsheimer Straße in Rostock-Gehlsdorf gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Der Vermisste ist mutmaßlich hilflos, desorientiert, psychisch instabil und auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Die bisher eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei, auch unter Einsatz eines Fährtenhundes blieben ohne Erfolg.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 170 cm
   - Untersetzt mit Bauchansatz
   - Schulterlange, graue Haare
   - Bart
   - Bekleidung: mutmaßlich dunkle Jogginghose, dunkles T-Shirt, 
     graue Strickjacke
   - ungepflegter Gesamteindruck

Die Fotos der Vermissten sind unter folgendem Link einsehbar: https://t1p.de/xm8ip

Sollte die Person angetroffen werden, wird gebeten diese nicht anzusprechen und umgehend den Kriminaldauerdienst Rostock unter 0381 4916-1616 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Auch die Rundfunksender werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

