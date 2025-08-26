Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrecher schlachten geparkten PKW in Bützower Autohaus aus

Bützow (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es anhand vorliegender Angaben im zurückliegenden Zeitraum vom 22.08. zum 25.08.2025 zu einem Einbruchsdiebstahl auf ein Werkstattgelände eines Autohauses im Vierburgweg in Bützow gekommen sein soll.

Wie den aktuellen Erkenntnissen der eingeleiteten Ermittlungen entnommen werden kann, hätten sich die Täter zunächst unbefugt Zutritt zu dem teilumzäunten Bereich verschafft. Verantwortliche der Firma wurden am Morgen des 25.08.2025 auf den Einbruch aufmerksam. Nach eigenen Angaben hätten die bislang unbekannten Tatverdächtigen bei einem auf der Rückseite des Geländes abgestellten PKW des Herstellers Renault diverse Fahrzeugbestandteile, darunter alle vier Räder, das Lenkrad, Sitze, Airbags und weitere Anbauteile abgebaut und schließlich entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird mit etwa 10.000 Euro angegeben. Der Kriminaldauerdienst befand sich vor Ort im Einsatz und konnte einige Spuren sichern, welche im Weiteren ausgewertet werden müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell