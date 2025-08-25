PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Radfahrer stellt sich selbst

Schwerin (ots)

Die Polizeiinspektion Schwerin hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen 23-jährigen Deutschen eingeleitet, nachdem dieser im Verdacht steht, unter Alkoholeinfluss Fahrrad gefahren zu sein.

Am vergangenen Freitagabend hielten Beamte der Polizeiinspektion Schwerin gegen 19:45 Uhr mit ihrem Funkstreifenwagen an der Ampelanlage in der Schelfstraße/Ecke Knaudtstraße, als sich von hinten ein Radfahrer näherte. Dieser klopfte an das Fenster des Streifenwagens und bat die Beamten um einen Atemalkoholtest. Der Mann gab zudem an, zuvor auf einer Veranstaltung mehrere alkoholische Getränke konsumiert zu haben.

Aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr veranlassten die Beamten einen Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von 1,75 Promille.

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3042
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

