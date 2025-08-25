Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht der Hehlerei - Polizei stellt hochwertige Elektronikartikel sicher

Rostock (ots)

Am vergangenen Freitag, 22.08.2025, gegen 14:10 Uhr wurde ein Beamter der Polizeiinspektion Rostock, der sich in seiner Freizeit in der Kröpeliner Straße aufhielt, von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Dieser bot ihm zu einem ungewöhnlich niedrigen Preis drahtlose Kopfhörer zum Kauf an.

Dem Beamten kam der Verdacht, dass die Waren aus einem Diebstahl stammen könnte und informierte umgehend die Einsatzleitstelle. Alarmierte Streifenbeamte konnten kurze Zeit später einen 46-jährigen Mann feststellen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen und seiner mitgeführten Sachen fanden die Polizisten mehrere originalverpackte und versiegelte drahtlose Kopfhörer, diverse Parfums sowie ein neuwertiges Smartphone in Originalverpackung. Zudem wurde eine größere Menge Bargeld sichergestellt.

Gegen den Mann mit moldauischer Staatsangehörigkeit wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt. Die weiteren Ermittlungen auch zur Herkunft der Waren führt die Kriminalpolizei Rostock.

