PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht der Hehlerei - Polizei stellt hochwertige Elektronikartikel sicher

Rostock (ots)

Am vergangenen Freitag, 22.08.2025, gegen 14:10 Uhr wurde ein Beamter der Polizeiinspektion Rostock, der sich in seiner Freizeit in der Kröpeliner Straße aufhielt, von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Dieser bot ihm zu einem ungewöhnlich niedrigen Preis drahtlose Kopfhörer zum Kauf an.

Dem Beamten kam der Verdacht, dass die Waren aus einem Diebstahl stammen könnte und informierte umgehend die Einsatzleitstelle. Alarmierte Streifenbeamte konnten kurze Zeit später einen 46-jährigen Mann feststellen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen und seiner mitgeführten Sachen fanden die Polizisten mehrere originalverpackte und versiegelte drahtlose Kopfhörer, diverse Parfums sowie ein neuwertiges Smartphone in Originalverpackung. Zudem wurde eine größere Menge Bargeld sichergestellt.

Gegen den Mann mit moldauischer Staatsangehörigkeit wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt. Die weiteren Ermittlungen auch zur Herkunft der Waren führt die Kriminalpolizei Rostock.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:10

    POL-HRO: Polizei überwältigt Mann mit Schreckschusswaffe

    Rostock (ots) - Am Sonntagabend, den 24.08.2025, kam es gegen 18:15 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz im Rostocker Stadtteil Evershagen. Ein Hinweisgeber aus dem Martin-Andersen-Nexö-Ring meldete über den Notruf, dass ein Mann im Hausflur eines Mehrfamilienhauses andere Bewohner verbal bedroht haben soll. Beim Eintreffen der Beamten öffnete der 43-jährige Deutsche den Einsatzkräften die Wohnungstür mit einer ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:34

    POL-HRO: Zeugen gesucht - Einbruchin Einfamilienhaus in der Rostocker Südstadt

    Rostock (ots) - Am Sonnabend, den 23.08.2025, kam es in der Rostocker Südstadt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schwaaner Landstraße Höhe Hausnummer 22. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Bewohner das Haus gegen 08:50 Uhr. Kurz darauf gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Hausinnere. Dort durchwühlten sie mehrere Zimmer und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren