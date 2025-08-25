PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 30-Jährigen aus Gressow im Landkreis Nordwestmecklenburg

Gressow (Landkreis Nordwestmecklenburg) (ots)

Seit dem 24.08.2025 wird ein 30-Jähriger aus Gressow vermisst. Zuletzt habe sich der Gesuchte in dessen Wohnung aufgehalten. Trotz bereits umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Personenspürhundes, ist der Gesuchte seither unbekannten Aufenthaltes.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 1,85m groß
   - schmale Statur, mittelblondes kurzes Haar

Bekleidet sei der Gesuchte mit schwarzen Schuhen, einer schwarzen Hose sowie einem schwarzen Pullover mit Reißverschluss des Herstellers "New Balance". Zu aktuell mitgeführten Gegenständen (außer seinem Mobiltelefon) liegen keine Angaben vor.

Ein Lichtbild des Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=213660&processor=processor.sa.pressemitteilung

Personen, die den Gesuchten seit dem o.g. Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise sogar Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Grevesmühlen unter 03881-7200 zu melden. Selbstverständlich können Hinweise auch beim polizeilichen Notruf sowie jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock

