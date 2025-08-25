Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen gesucht - Einbruchin Einfamilienhaus in der Rostocker Südstadt

Rostock (ots)

Am Sonnabend, den 23.08.2025, kam es in der Rostocker Südstadt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schwaaner Landstraße Höhe Hausnummer 22.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Bewohner das Haus gegen 08:50 Uhr. Kurz darauf gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Hausinnere. Dort durchwühlten sie mehrere Zimmer und Schränke und entwendeten Schmuck im bislang unbekannten Wert. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Als die Bewohner des Hauses nur eine Stunde später in die Schwaaner Landstraße zurückkehrten, bemerkten sie den Einbruch und alarmierten die Polizei.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Mithilfe:

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schwaaner Landstraße oder in deren Umgebung beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Rostock unter 0381 4916-1616, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern zu melden.

Einbrüche ereignen sich nicht nur während längerer Abwesenheiten. Schon ein kurzes Verlassen des Hauses kann von Tätern ausgenutzt werden.Die Polizei empfiehlt daher: Schließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weg sind. Ziehen Sie die Haustür nicht nur zu, sondern schließen Sie diese immer doppelt ab. Vermeiden Sie erkennbare Hinweise auf Abwesenheit. Moderne Alarmanlagen, Kameras oder smarte Türkontakte können im Ernstfall helfen, Täter abzuschrecken oder Aufklärung zu erleichtern.

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Rostock bietet kostenlose Informationen rund um den Schutz vor Einbruchdiebstählen an. Neben Terminvereinbarungen in der Beratungsstelle sind auch Hausbesuche zur individuellen Schwachstellenanalyse möglich. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können unter der Telefonnummer 0381/4916-3130 einen Termin vereinbaren.

