Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Kindertagesstätte

Meppen (ots)

Zwischen Samstag, 23. August, 12:00 Uhr, und Montag, 25. August, 07:00 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte an der Arnold-Blanke-Straße in Meppen verschafft.

Im Gebäude durchsuchten die Täter sämtliche Räume und Schränke. Über das Diebesgut und die Höhe des Schadens liegen bislang keine Angaben vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 bei der Polizeistation Meppen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

