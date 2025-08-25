Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Einbruch in Kindertagesstätte
Meppen (ots)
Zwischen Samstag, 23. August, 12:00 Uhr, und Montag, 25. August, 07:00 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte an der Arnold-Blanke-Straße in Meppen verschafft.
Im Gebäude durchsuchten die Täter sämtliche Räume und Schränke. Über das Diebesgut und die Höhe des Schadens liegen bislang keine Angaben vor.
Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 bei der Polizeistation Meppen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
