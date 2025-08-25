Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 25-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Meppen (ots)

Am Sonntag gegen 17.20 Uhr waren ein 25- und ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer nach dem Fußballspiel gemeinsam auf der Straße "Zur Schmiede" unterwegs. Beide fuhren nebeneinander vom "Bawinkeler Damm" in Richtung "Lehrter Straße", als sich ihre Fahrradlenker berührten. Der 25-Jährige verlor dabei das Gleichgewicht, stürzte schwer und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte versorgten ihn noch an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. Sein 59-jähriger Begleiter blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell