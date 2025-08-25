PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - 25-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Meppen (ots)

Am Sonntag gegen 17.20 Uhr waren ein 25- und ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer nach dem Fußballspiel gemeinsam auf der Straße "Zur Schmiede" unterwegs. Beide fuhren nebeneinander vom "Bawinkeler Damm" in Richtung "Lehrter Straße", als sich ihre Fahrradlenker berührten. Der 25-Jährige verlor dabei das Gleichgewicht, stürzte schwer und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte versorgten ihn noch an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. Sein 59-jähriger Begleiter blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

