Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - 25-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt
Meppen (ots)
Am Sonntag gegen 17.20 Uhr waren ein 25- und ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer nach dem Fußballspiel gemeinsam auf der Straße "Zur Schmiede" unterwegs. Beide fuhren nebeneinander vom "Bawinkeler Damm" in Richtung "Lehrter Straße", als sich ihre Fahrradlenker berührten. Der 25-Jährige verlor dabei das Gleichgewicht, stürzte schwer und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte versorgten ihn noch an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. Sein 59-jähriger Begleiter blieb unverletzt.
