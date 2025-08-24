PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Dörpen - Jugendliche bei Verkehrsunfällen mit Rollern verletzt

Dörpen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (24. August 2025) kam es in Dörpen zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Jugendliche verletzt wurden.

Eine Streifenwagenbesatzung ging dem Hinweis nach, dass zwei Roller auf dem Radweg unterwegs seien. Gegen 1 Uhr fielen der Streife zwei Rollerfahrer auf, die von der Vitusstraße in die Heeder Straße einfuhren. Beide Roller waren zunächst ohne Kennzeichen unterwegs, einer zudem ohne Licht. Die Fahrzeuge wurden auf dem Radweg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt.

Die Beamten gaben Anhaltezeichen, schalteten Blaulicht und Martinshorn ein. Währenddessen entfernten sich die beiden Roller weiter von der Streife.

Kurz darauf kam es an der Einmündung zur Bundesstraße 401 zu einem Zusammenstoß. Der 15-Jährige auf dem Kleinkraftrad missachtete dabei die Vorfahrt eines 5er BMW, der die B401 aus Richtung Heede in Fahrtrichtung Surwold befuhr. Es kam zur Kollision, bei der der Jugendliche schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der zweite Roller, besetzt mit einem 14-jährigen Fahrer und seiner gleichaltrigen Mitfahrerin, stürzte ebenfalls wenige Meter vor dem Streifenwagen, nachdem der Fahrer die Kontrolle verloren hatte. Der 14-Jährige blieb unverletzt, seine Mitfahrerin klagte zunächst über Schmerzen am Handgelenk, wurde jedoch nicht schwerer verletzt. Beide Roller sowie der beteiligte BMW waren nach den Unfällen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zu den Fahrzeugen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

