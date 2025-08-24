Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Hinterrad eines Opel entwendet - Zeugen gesucht
Meppen (ots)
Bislang unbekannte Personen entwendeten zwischen Freitag 16 Uhr und Samstag 15.45 Uhr das Hinterrad des auf dem Parkplatz an der Kleiststraße abgestellten Opel Agila. Anschließend flüchteten sie mit dem Rad in bislang unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell