POL-EL: Meppen - Hinterrad eines Opel entwendet - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am Mittwoch, den 20. August 2025, zwischen 8:00 Uhr und 17:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Zeisstraße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Skoda Scala. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeuginnen und ...

