Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am Donnerstag, den 21. August 2025, zwischen 16:30 Uhr und 17:49 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Deverweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Fahrerin hatte ihre Mercedes E-Klasse dort abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Zudem konnten weiße Lackanhaftungen gesichert werden.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

