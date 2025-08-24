Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Aschendorf (ots)

Am Samstag, den 23. August 2025, zwischen 15:00 Uhr und 18:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Straße An den Bleicherkolken in Aschendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Toyota Verso. An dem Pkw entstanden Lackschäden am linken Heck. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet daher Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

