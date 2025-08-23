PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste-Dalum - 62-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand

Geeste-Dalum (ots)

Am Samstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einem Zweifamilienhaus an der Danziger Straße in Geeste-Dalum gemeldet.

Ein 64-jähriger Mann, der auf das Feuer aufmerksam geworden war, konnte seine 86-jährige Mutter aus dem Wohnhaus ins Freie retten. Sein 62-jähriger Bruder, der ebenfalls dort lebte, konnte durch die Einsatzkräfte noch geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er jedoch noch am Brandort.

Der 64-Jährige erlitt bei bei dem Versuch seinen Bruder zu retten eine Rauchgasvergiftung und wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Seine Mutter blieb unverletzt.

Die Wohnung im Obergeschoss ist durch den Brand derzeit nicht mehr bewohnbar. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 09:30

    POL-EL: Papenburg - Ford Tourneo beschädigt

    Papenburg (ots) - Am Freitag zwischen 8.20 und 9.50 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Deverweg abgestellter Ford Tourneo am hinteren Kotflügel beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 07:30

    POL-EL: Wilsum - Zeugen nach Einbruch gesucht

    Wilsum (ots) - Zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 6.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude an der Industriestraße. Sie durchsuchten die Büroräume sowie eine angrenzende Lagerhalle. Im weiteren Verlauf versuchten die Täter zudem, mehrere auf dem Gelände abgestellte Pkw zu öffnen, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 07:30

    POL-EL: Haren - 66-Jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

    Haren (ots) - Am Freitag gegen 16.28 Uhr fuhr die 25-jährige Fahrerin eines Mercedes CLA auf der Waldstraße aus Richtung Erika kommend in Richtung B408. Dabei beabsichtigte sie nach rechts auf die B408 in Richtung Haren abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 66-Jähriger mit einem Pedelec auf dem Radweg an der B408 von Haren in Richtung Erika. Die 25-Jährige übersah ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren