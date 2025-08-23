Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste-Dalum - 62-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand

Geeste-Dalum (ots)

Am Samstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einem Zweifamilienhaus an der Danziger Straße in Geeste-Dalum gemeldet.

Ein 64-jähriger Mann, der auf das Feuer aufmerksam geworden war, konnte seine 86-jährige Mutter aus dem Wohnhaus ins Freie retten. Sein 62-jähriger Bruder, der ebenfalls dort lebte, konnte durch die Einsatzkräfte noch geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er jedoch noch am Brandort.

Der 64-Jährige erlitt bei bei dem Versuch seinen Bruder zu retten eine Rauchgasvergiftung und wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Seine Mutter blieb unverletzt.

Die Wohnung im Obergeschoss ist durch den Brand derzeit nicht mehr bewohnbar. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell