Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 66-Jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Haren (ots)

Am Freitag gegen 16.28 Uhr fuhr die 25-jährige Fahrerin eines Mercedes CLA auf der Waldstraße aus Richtung Erika kommend in Richtung B408. Dabei beabsichtigte sie nach rechts auf die B408 in Richtung Haren abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 66-Jähriger mit einem Pedelec auf dem Radweg an der B408 von Haren in Richtung Erika. Die 25-Jährige übersah ihn, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten kam. Dabei wurde der 66-Jährige schwer verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die 25-Jährige blieb unverletzt.

