Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 66-Jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Haren (ots)

Am Freitag gegen 16.28 Uhr fuhr die 25-jährige Fahrerin eines Mercedes CLA auf der Waldstraße aus Richtung Erika kommend in Richtung B408. Dabei beabsichtigte sie nach rechts auf die B408 in Richtung Haren abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 66-Jähriger mit einem Pedelec auf dem Radweg an der B408 von Haren in Richtung Erika. Die 25-Jährige übersah ihn, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten kam. Dabei wurde der 66-Jährige schwer verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die 25-Jährige blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

  • 23.08.2025 – 07:30

    POL-EL: Lingen - Polizei sucht unbekannte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

    Lingen (ots) - Am Freitag, den 22. August, kam es gegen 13.15 Uhr in Lingen zu einem leichten Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen. Eine 11-Jährige war nach Schulschluss mit ihrem Fahrrad auf der Delpstraße in Richtung Kardinal-von-Galen-Straße unterwegs. Auf Höhe mehrerer Wohnhäuser beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei fuhr eine bislang ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 18:50

    POL-EL: Papenburg - Vermisste wieder aufgetaucht

    Papenburg (ots) - Die seit dem 15. August vermisste 14-jährige Angelina Köhler ist am heutigen Abend wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift wieder aufgetaucht. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Mithilfe. In diesem Zusammenhang bitten wir darum, veröffentlichte Fotos sowie geteilte Inhalte umgehend zu löschen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 14:16

    POL-EL: Bad Bentheim - EC-Karte nach Trickdiebstahl entwendet - Polizei warnt vor dieser Masche

    Bad Bentheim (ots) - Am heutigen Vormittag kam es in Bad Bentheim zu einem Trickdiebstahl, bei dem die Täter gezielt die Unachtsamkeit einer Kundin ausnutzten. Gegen 11:00 Uhr hatte die Geschädigte ihre Einkäufe bei Aldi in der Heinrich-Böll-Straße 3 bezahlt und war anschließend damit beschäftigt, diese in den Kofferraum ihres Pkw zu laden. Dort wurde sie von ...

    mehr
