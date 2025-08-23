PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Polizei sucht unbekannte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Lingen (ots)

Am Freitag, den 22. August, kam es gegen 13.15 Uhr in Lingen zu einem leichten Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen. Eine 11-Jährige war nach Schulschluss mit ihrem Fahrrad auf der Delpstraße in Richtung Kardinal-von-Galen-Straße unterwegs. Auf Höhe mehrerer Wohnhäuser beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei fuhr eine bislang unbekannte Radfahrerin, die sich unmittelbar hinter ihr befand, leicht in die Seite des Kindes.

Die etwa 30-jährige Unbekannte stürzte und verletzte sich vermutlich leicht an der Hand oder am Arm. Sie erkundigte sich nach dem Befinden der 11-Jährigen, die in diesem Moment keine Schmerzen angab. Später stellte sich jedoch heraus, dass das Mädchen leicht verletzt wurde. Anschließend setzten beide Radfahrerinnen ihre Fahrt fort.

Die Polizei Lingen bittet nun insbesondere die beteiligte Radfahrerin, sich zu melden, um den Unfallhergang abschließend klären zu können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0591/870 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

