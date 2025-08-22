Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 20.08.2025, kam es gegen 16:30 Uhr auf der Birkenallee in Höhe Hausnummer 153 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrzeugführern. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein BMW-Fahrer und der Fahrer eines Audi aufgrund einer vorausgegangenen Verkehrssituation in Streit. Dieser Streit führte sowohl zu verbalen als auch zu körperlichen Auseinandersetzungen. Durch das Verhalten der Kontrahenten staute sich der Verkehr auf der Straße. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer konnten die Streitenden schließlich trennen. Der BMW-Fahrer entfernte sich im Anschluss mit seinem Fahrzeug vom Unfallort. Der Vorfall soll von mehreren Zeugen beobachtet worden sein. Hinweise werden von der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegengenommen.

