POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Mann bedroht, beleidigt und schlägt Mitarbeiter einer Tankstelle

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr betrat ein bisher unbekannter Mann eine Tankstelle in der St. Ilgener Straße. Als dieser von der Tankstellenmitarbeiterin bedient wurde, bedrohte und beleidigte der Mann die Mitarbeiterin ohne ersichtlichen Grund in rumänischer Sprache. Als der Mann anschließend hinter den Kassenbereich treten wollte, bat sie einen weiteren Mitarbeiter der Tankstelle um Unterstützung. Dieser schob den aggressiven Mann aus den Räumlichkeiten. Der Unbekannte reagierte darauf mit einer Ohrfeige, wonach der Mitarbeiter den Mann zu Boden brachte. In der Folge kam es zwischen den beiden Männern zu einem Gerangel. Nachdem Zeugen zur Hilfe eilten, ließ der Tankstellenmitarbeiter von dem Unbekannten ab. Der Mann griff daraufhin nach zwei Glasflaschen und warf diese in Richtung des Mitarbeiters, verfehlte diesen jedoch. Daraufhin flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Nähere Hinweise zum Täter sind nicht bekannt.

Der Polizeiposten Leimen hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, sich unter der Tel.: 06224 / 1749-0 zu melden.

