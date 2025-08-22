PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Sögel - Diebstahl vor Bekleidungsgeschäft

Sögel (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 09:10 Uhr zu einem Diebstahl vor dem Bekleidungsgeschäft in der Clemens-August-Straße in Sögel. Ein bislang unbekannter Täter entwendete etwa 10 Kleidungsstücke von einem Kleiderständer vor dem Geschäft. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Schloss Clemenswerth. Der Täter ist männlich, schlank und etwa 175 bis 185 cm groß. Er trug ein beiges Oberteil und eine kurze Hose. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/9345-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

