PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - E-Bike beschädigt

Neuenhaus (ots)

Am 21.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 07:20 Uhr und 12:50 Uhr beim Lise-Meitner-Gymnasiums zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten ein im Fahrradunterstand abgestelltes E-Bike. Dabei wurde die Halterung für den Fahrradcomputer abgebrochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuenhaus unter der Rufnummer 05942/92215-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 08:27

    POL-EL: Uelsen - Fahrradfahrerin stürzt schwer

    Uelsen (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 14:30 Uhr in der Schulstraße in Uelsen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrradfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte die 69-jährige Fahrradfahrerin vom Bordstein des Geh- und Radweges auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 100 ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 08:27

    POL-EL: Fresenburg - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Fresenburg (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 12:45 Uhr an der Einmündung K131/Alte Dorfstraße in Fresenburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 18-jährige Fahrerin eines Fiat 500, von der K131 nach links in die Alte Dorfstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden BMW einer 40-jährigen Fahrerin, die auf der vorfahrtberechtigten K131 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren