POL-EL: Neuenhaus - E-Bike beschädigt

Uelsen (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 14:30 Uhr in der Schulstraße in Uelsen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrradfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte die 69-jährige Fahrradfahrerin vom Bordstein des Geh- und Radweges auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 100 ...

