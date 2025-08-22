Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - E-Bike beschädigt
Neuenhaus (ots)
Am 21.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 07:20 Uhr und 12:50 Uhr beim Lise-Meitner-Gymnasiums zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten ein im Fahrradunterstand abgestelltes E-Bike. Dabei wurde die Halterung für den Fahrradcomputer abgebrochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuenhaus unter der Rufnummer 05942/92215-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell