POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auto in Wildeshausen nach wiederholtem Fahren ohne Fahrerlaubnis beschlagnahmt

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen sind am Donnerstag, 20. Februar 2025, in ein Einfamilienhaus in Wildeshausen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 08:00 bis 19:00 Uhr wurde in der Mittelstraße die Balkontür eines Wohnhauses aufgehebelt. Bei der anschließenden Suche nach Wertgegenständen nahmen die Einbrecher Schmuck an sich. Eine Angabe ...

