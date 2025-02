Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mitarbeiterin durch räuberischen Diebstahl verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Durch einen räuberischen Diebstahl in einem Delmenhorster Kaufhaus wurde am Donnerstag, 20. Februar 2025, eine Mitarbeiterin leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der männliche Täter betrat gegen 15:30 Uhr den Nonfood-Discounter in der Stedinger Straße und hielt sich für ungefähr zehn Minuten in dem Geschäft auf. In einem günstigen Moment begab er sich zur unbesetzten Kasse, öffnete diese auf unbekannte Art und Weise und entnahm Bargeld. Eine 37-jährige Mitarbeiterin wurde auf den Diebstahl aufmerksam und begab sich zum Kassenbereich. Der Täter rannte auf sie zu und stieß sie zu Boden. Er selber fiel in ein Verkaufsregal, flüchtete anschließend weiter in Richtung Marktausgang und schubste dort eine 41-jährige Kundin zur Seite. Nach dem Verlassen des Marktes rannte er nach links, passierte ein Geschäft für Heimtierbedarf und querte danach die Stedinger Straße. Hier rannte er in die Straße "Lessingplatz", nutzte einen schmalen Fußweg und bestieg am Ende ein bereitstehendes Auto.

Die Kundin blieb unverletzt. Die 37-jährige Mitarbeiterin erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Beide Frauen und eine weitere Mitarbeiterin des Marktes beschrieben den Täter übereinstimmend als:

- ungefähr 40 Jahre alt - ca. 170 cm groß - bräunlicher Hautton - von eher sportlicher Statur - gepflegtes Äußeres - trug eine dunkle Schirmmütze - und eine hellblaue Mund-Nasen-Bedeckung (Coronamaske) - bekleidet mit einer dunklen Jacke mit orangen Applikationen - einer blauen Jeans

Beim Fluchtfahrzeug soll es sich um ein neueres Modell des Herstellers VW in der Farbe grau gehandelt haben. Als möglicher Fahrzeugtyp wurde ein "Van" genannt.

Wer weitere Hinweise zum Täter oder dem Fluchtfahrzeug geben kann, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell