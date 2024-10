Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer (31/2045)

Speyer (ots)

Am 05.10.2024 gegen 18 Uhr ereignete sich in der Landauer Straße in Speyer ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Nach ersten Ermittlungen touchierte die 41-jährige PKW-Fahrerin den vor ihr verkehrsbedingt wartende 62-jährigen Fahrradfahrer, sodass dieser stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fahrradfahrer wurde medizinisch erstversorgt. Sachschaden entstand an beiden Fahrzeugen in einer Höhe von insgesamt 600 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

