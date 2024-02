POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Schwerer Verkehrsunfall - 11-Jähriger schwer verletzt.

Lippe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27./28.02.2024) wurden zwei Einbrecher im Alter von 20 und 19 Jahren in Lage festgenommen. Gegen Mitternacht versuchten sie, sich Zugang zu einem Rohbau in der Schötmarschen Straße zu verschaffen, indem sie an Türen rüttelten. Ein Zeuge wählte den Notruf und meldete der Polizei die Einbrecher. Vor Ort eingetroffen fanden Einsatzkräfte bei einem der Männer zudem ...

