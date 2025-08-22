Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Fahrradfahrerin stürzt schwer

Uelsen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14:30 Uhr in der Schulstraße in Uelsen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrradfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte die 69-jährige Fahrradfahrerin vom Bordstein des Geh- und Radweges auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

