Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet
Lingen (ots)
Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 06:09 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem Mercedes Sprinter. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz im Einmündungsbereich zur Straße "Zur Laake" im Ortsteil Laxten abgestellt. Aus dem Wagen entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.
