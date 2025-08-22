PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Lingen (ots)

Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 06:09 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem Mercedes Sprinter. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz im Einmündungsbereich zur Straße "Zur Laake" im Ortsteil Laxten abgestellt. Aus dem Wagen entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

