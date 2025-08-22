POL-EL: Lingen - Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Dohren (ots) - In der Nacht zu Donnerstag kam es gegen 02:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Weidenweg in Dohren. Zunächst verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem landwirtschaftlichen Grundstück, auf dem mehrere Hallen durchsucht wurden. Im weiteren Verlauf brachen die Täter in das angrenzende Wohnhaus ein und durchsuchten dort mehrere Räume. Eine anwesende Bewohnerin wurde ...

mehr