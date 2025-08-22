PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Serie von Werkzeugdiebstählen aus Firmenfahrzeugen

Meppen (ots)

Zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr, und Donnerstag, 07:15 Uhr, kam es in Meppen zu mehreren Diebstählen aus Firmenfahrzeugen:

An der Georg-Wesener-Straße verschafften sich Täter zwischen 03:09 Uhr und 03:46 Uhr Zugang zu einem Firmenwagen und entwendeten hochwertige Hilti-Werkzeuge im Wert von rund 4.300 Euro.

Auf einem Grundstück an der Windthorststraße schlugen Täter zwischen 18:30 Uhr und 05:20 Uhr zwei Scheiben eines Firmenfahrzeugs ein und entwendeten verschiedene Werkzeuge. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

An der Georg-Wesener-Straße 52 wurde zwischen 16:30 Uhr und 06:50 Uhr ein VW Crafter geöffnet, aus dem diverses Werkzeug im Wert von etwa 4.000 Euro entwendet wurde.

In der Stadtheidestraße in Höhe der evangelischen Kirche verschafften sich Täter zwischen 17:15 Uhr und 07:15 Uhr Zugang zu einem Firmenfahrzeug und stahlen überwiegend Makita-Geräte sowie Zubehör, wodurch ein Schaden von rund 1.650 Euro entstand.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

