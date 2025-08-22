PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dohren - Einbruch in Wohnhaus

Dohren (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es gegen 02:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Weidenweg in Dohren. Zunächst verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem landwirtschaftlichen Grundstück, auf dem mehrere Hallen durchsucht wurden. Im weiteren Verlauf brachen die Täter in das angrenzende Wohnhaus ein und durchsuchten dort mehrere Räume. Eine anwesende Bewohnerin wurde durch Geräusche aufmerksam und sprach die Täter an. Daraufhin flüchteten diese in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden unter anderem Bargeld sowie elektronische Geräte entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Erkenntnissen zufolge auf rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/949-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

