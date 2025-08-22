PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Emlichheim - Diebstahl aus Milchtankstelle

Emlichheim (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es gegen 03:27 Uhr an der Oeveringer Straße in Emlichheim zu einem Diebstahl an einer sogenannten Milchtankstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zugang zur Hütte. Dort verdrehten sie zunächst die installierte Überwachungskamera und hebelten anschließend die Klappe des Automaten auf. Aus dem Inneren entwendeten die Täter das Kassensystem mit dem darin befindlichen Wechselgeld. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 550 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

