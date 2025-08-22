Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Andervenne - Haltestelle beschmiert - Zeugen gesucht
Andervenne (ots)
Bislang unbekannte Personen beschmierten zwischen Mittwoch 16 Uhr und Donnerstag 7 Uhr das verglaste Wartehäuschen an der Haltestelle "Pfarrer-Gockel-Straße". Dabei wurden verschiedene Zahlen und Buchstaben mit roter und schwarzer Farbe aufgebracht. Des Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell