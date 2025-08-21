PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Bad Bentheim - Geschädigter eines Diebstahls gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am heutigen Donnerstagmittag, gegen 12:40 Uhr, wurde ein Mann Opfer eines Diebstahls beim Schlosspark-Center an der Rheiner Straße in Bad Bentheim. Nachdem der bislang noch unbekannte Geschädigte seine Lebensmittel in seinem Krankenfahrstuhl verstaut hatte, wurde er von einem Tatverdächtigen von der rechten Seite angesprochen und abgelenkt. Währenddessen näherte sich ein weiterer bislang unbekannter Täter von links und entwendete die Geldbörse des Geschädigten aus dem Korb des Fahrzeugs.

Eine Zeugin konnte die Tathandlung beobachten. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet den Geschädigten sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/77660 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

