Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Bargeld entwendet

Geeste (ots)

In der Nacht zum Mittwoch gegen 01:56 Uhr kam es in der Straße Siedlung in Geeste-Dalum zu einem Einbruch in einen Selbstbedienungsladen. Zwei bislang unbekannte Täter hebelten zunächst ein Fenster des Verkaufsraumes auf und verschafften sich so Zugang. Anschließend brachen sie einen Lebensmittelautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld. Darüber hinaus wurden zwei Geldkassetten aufgebrochen, aus denen die Täter ebenfalls Bargeld stahlen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.160 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
