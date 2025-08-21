Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Bargeld und GPS-Tracker entwendet

Geeste (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Geeste, An der Schaftrift, zu einem Einbruch in ein landwirtschaftliches Gehöft. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Bürogebäude. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette sowie Münzen. Darüber hinaus wurden zwei GPS-Tracker von landwirtschaftlichen Maschinen gestohlen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.850 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

