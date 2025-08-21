PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Fahrer sowie Zeugen eines schwarzen Sportwagens gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Mittwoch, dem 20.08.2025 gegen ca. 16.20 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem schwarzen Sportwagen in Bad Bentheim den Burgsteinfurter Damm und bog an der B 403 in Richtung Ochtrup ab. Hierbei missachtete er grob die Vorfahrt des fließenden und herannahenden Verkehrs, wodurch zwei Pkw, welche sich bereits unmittelbar vor dem Einmündungsbereich befanden, jeweils eine Gefahrenbremsung tätigen mussten, um einen Unfall zu vermeiden.

Hierbei fuhr trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung der nachfolgende Pkw dem vorausfahrenden Pkw auf, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro entstand.

Der bislang unbekannte Fahrer des schwarzen Sportwagens setzte seine Fahrt fort.

Durch die vor Ort befindlichen Unfallbeteiligten wurde angegeben, dass weitere Pkw dem Sportwagen in Richtung Ochtrup hinterherfuhren. Diese werden gebeten, sofern sie sachdienliche Hinweise haben, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim (05922/776600) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

