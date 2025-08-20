Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - VW Passat auf Parkplatz beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025) wurde zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr ein schwarzer VW Passat auf einem Parkplatz am Forum Burg-Gymnasium an der Prof.-Prakke-Straße beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck des Fahrzeugs und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 2000 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

