Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Kupferkabel entwendet

Haselünne (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag, 16:45 Uhr, und Dienstag, 06:50 Uhr, Zutritt zu einem Firmengelände im Bereich der Straße Stadtmark in Haselünne. Dort brachen sie ein Vorhängeschloss an einem Verteilerkasten auf. Anschließend trennten sie rund 200 Meter ummanteltes Starkstromkabel von den Adaptern und entwendeten dieses. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 05961/958700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell