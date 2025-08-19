Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Freren - Diebstahl von Stauden
Freren (ots)
Zwischen dem 05.08.2025, 18:00 Uhr, und dem 17.08.2025, 11:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter vier auf einer Grabstätte eines Friedhofs in der Goldstraße in Freren eingepflanzte Stauden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.
