POL-EL: Freren - Diebstahl von Stauden

Wietmarschen (ots) - In der vergangenen Nacht, zwischen 23:47 Uhr und 23:54 Uhr, gingen innerhalb kurzer Zeit sieben Notrufe zu einem Falschfahrer auf der BAB 31 ein. Der Pkw befuhr die Richtungsfahrbahn Norden in Richtung Süden zwischen der Abfahrt Lingen und der Rastanlage Ems-Vechte Ost. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug nicht mehr ...

