Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Diebstahl von Stauden

Freren (ots)

Zwischen dem 05.08.2025, 18:00 Uhr, und dem 17.08.2025, 11:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter vier auf einer Grabstätte eines Friedhofs in der Goldstraße in Freren eingepflanzte Stauden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

