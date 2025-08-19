Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Identität steht fest - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vielen Dank für die Mithilfe!

Bad Bentheim (ots)

Wie heute berichtet hob am 21.03.2025, 11:04 Uhr eine bislang unbekannte weibliche Beschuldigte an einem Geldautomaten der Kreissparkasse am Paulienenweg in Bad Bentheim mehremals Bargeld unbefugt ab. Im Vorfeld hat die Beschuldigte die EC-Karte aus einer Wohnung entwendet. Die Polizei fahndete daraufhin nach der Identität einer weiblichen Person, welche nun durch mehrere Hinweise feststeht. Die Polizei bittet darum, das veröffentlichte und geteilte Bildmaterial wieder zu löschen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

