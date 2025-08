Polizei Hagen

POL-HA: 16 Jahre ohne Führerschein - 39-jähriger Autofahrer alkoholisiert und zu schnell in der Fußgängerzone unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Während einer Streifenfahrt des Bezirksdienstes in der Innenstadt stellten Beamte am Donnerstag (31.07.2025) einen Autofahrer fest, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone fuhr. Es stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol konsumiert hatte und keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Der 39-jährige Wittener fuhr um etwa 13 Uhr mit seinem Opel Corsa durch die Fußgängerzone in der Elberfelder Straße in Richtung Graf-von-Galen-Ring. Die Bezirksbeamten beabsichtigten, den Mann aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit zu kontrollieren, und gaben ihm Anhaltesignale. Diese missachtete er zunächst bis er den Wagen schließlich in einer Busspur abstellte. Während der Kontrolle gab der 39-Jährige an, dass er seit 16 Jahren keinen Führerschein besitze. Eine Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen bestätigte seine Angabe. Zudem stellte sich heraus, dass er bereits mehrfach aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffällig geworden war. Während der Kontrolle machte der Mann einen alkoholisierten Eindruck. Er bestätigte auf Nachfrage, dass er zuvor Alkohol getrunken hatte.

Die Bezirkspolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und nahmen den Mann zur weiteren Beweisführung mit zur Polizeiwache, wo ihm eine ärztliche Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen den Wittener dauern an. (rst)

