Polizei Hagen

POL-HA: Mülltonne auf Schulhof in Boelerheide in Brand gesetzt

Hagen (ots)

Bislang unbekannte Täter setzten am Donnerstagnachmittag (31.07.2025) auf einem Schulhof in Boelerheide eine Mülltonne in Brand. Eine Passantin meldete der Polizei und der Feuerwehr gegen 17.50 Uhr den Brand auf dem Schulgelände an der Overbergstraße. Dort standen drei Mülltonnen nebeneinander. Der mittlere Behälter brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte in voller Ausdehnung. Die beiden weiteren Tonnen wurden durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung durch Feuer übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. (sen)

