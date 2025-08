Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss beschuldigt Autofahrerin nach Sturz

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnerstagmorgen (31.07.2025) stürzte ein 50-jähriger Fahrradfahrer, der unter dem Einfluss von Drogen stand, zu Boden. Er beschuldigte eine Autofahrerin und versuchte, ihr Auto zu beschädigen.

Um etwa 8.45 Uhr fuhr der 50-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg entlang der Frankfurter Straße in Richtung Bergischer Ring. Als er die Dödterstraße überqueren wollte, bog im selben Moment eine Autofahrerin ab. Der Radfahrer gab an, dass er einen Zusammenstoß nur mittels einer Gefahrenbremsung abwenden konnte. Dennoch fiel er mit seinem Fahrrad zu Boden, blieb jedoch unverletzt. Die 57-jährige Renault-Fahrerin setzte ihre Fahrt fort und stellte ihren Wagen schließlich in der Tuchmacherstraße ab, wo der Radfahrer sie auf aggressive Weise ansprach. Weiterführend stieß er sein Rad gegen ihr Auto, welches unbeschädigt blieb.

Während der Befragung der vor Ort eingesetzten Polizisten erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen steht. Der 50-Jährige bestätigte, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zur weiteren Beweisführung wurde dem Mann eine ärztliche Blutprobe entnommen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell