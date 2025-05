Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnhaus

Kamera erfasst Täter

Emmerich (ots)

Durch ein eingeschlagenes Kellerfenster hat sich ein unbekannter Täter am Freitag (23. Mai 2025) gegen kurz vor 16:00 Uhr Zutritt in ein Einfamilienhaus an der s-Heerenberger Straße verschafft. Der abwesende Hauseigentümer erhielt einen Alarm seiner Überwachungskamera im Haus auf sein Mobiltelefon und sprach den Täter über jene Kamera an. Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht durch eine Terrassentür. Auf den Bildern der Kamera ist ein etwa 35 bis 40 Jahre alter Mann zu sehen, ca. 1,80m groß. Er trug zum Tatzeitpunkt ein schwarzes T-Shirt und weiße Shorts. Bei der Anzeigenaufnahme war noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können oder sonst etwas Verdächtiges in dem Zusammenhang gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

