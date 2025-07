Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin fährt mit abgemeldetem Auto zur Entschrottung

Hagen-Wehringhausen (ots)

Eine Hagenerin machte sich am Mittwoch (30.07.2025) gegen 21.25 Uhr mit einem Renault auf dem Weg zu einer Werkstatt, um ihr Auto verschrotten zu lassen. Die 23-Jährige fuhr dabei unter anderem über den Bergischen Ring, hatte an dem Auto jedoch keine Kennzeichen angebracht, da sie das Auto auch bereits abgemeldet hatte. Die Hagener war einer Zeugin aufgefallen, da sie ohne Kennzeichen, in Schlangenlinien und ohne Licht unterwegs war. Polizisten stoppten den Twingo. Die 23-Jährige gab an, sich beim Abmelden des Autos erkundigt zu haben, ob sie zur Entschrottung auch mit dem abgemeldeten Renault fahren dürfe. Sie sei danach davon ausgegangen, dass es kein Problem darstellen würde. Sie habe zudem lediglich vergessen, das Licht einzuschalten. Bei einer Abfrage im Auskunftssystem der Polizei zeigte sich, dass der Twingo bereits seit April entstempelt ist. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und sie erhielt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (arn)

