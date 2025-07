Polizei Hagen

POL-HA: Mann bedroht Frau mit Feuerzeug - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Mittwochnachmittag (30.07.2025) bedrohte ein Mann an der Adresse "Heuland" im Hochschulviertel eine Frau mit einem Feuerzeug. Die 58-Jährige befand sich um etwa 13.30 Uhr auf einer Grünfläche vor einem Haus auf Höhe der Hausnummer 7, als sich ein ihr unbekannter Mann näherte. Er sprach die Frau an und begann, sie zu beschimpfen. Kurz darauf holte er ein Feuerzeug hervor und erzeugte in Verbindung mit einer Flüssigkeit aus einer Sprühdose eine Stichflamme, die die Frau glücklicherweise verfehlte. Die 58-Jährige blieb daher unverletzt. Anschließend lief der Mann zwischen den Häusern davon. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem Täter um einen 37 Jahre alten Mann handelt, der in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten war. Die Nahbereichsfahndung verlief jedoch negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (rst)

