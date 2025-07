Polizei Hagen

POL-HA: Mann verfolgt Kinder mit Elektroschocker und leistet Widerstand

Hagen-Mitte (ots)

In der Mittelstraße bedrohte ein 41-Jähriger am Mittwochabend (30.07.2025) Personen mit einem Elektroschocker. Gegen 20 Uhr sprachen mehrere Passanten Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt an und wiesen auf die Situation hin. Sie berichteten, dass der Mann mit einem Taser hinter Kindern hinterherlaufen würde. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sprachen den 41-Jährigen an und zogen die Polizei hinzu. Nachdem eine Streifenwagenbesatzung eintraf, zeigte sich der Mann immer aggressiver und schrie laut herum. In seiner Tasche hatte der Hagener ein Elektroschockgerät, Küchenmesser und ein Taschenmesser. Der 41-Jährige konnte durch die Einsatzkräfte nicht beruhigt werden, sodass er in das Polizeigewahrsam gebracht wurde. Auch während des Transportes steigerte sich das Aggressionspotenzial des Mannes immer weiter. Er schrie laut herum und versuchte, um sich zu schlagen und zu treten. Der 41-Jährige leistete Widerstand und sperrte sich immer wieder erheblich. Er versuchte, die Hände der Beamten zu greifen und sie zu verletzen, indem er nach ihnen trat. Ein freiwilliger Atemalkoholtest konnte aufgrund des aggressiven Verhaltens des Hageners nicht durchgeführt werden. Die Polizisten stellten die Waffen sicher und fertigten Strafanzeigen wegen Bedrohung, Körperverletzung und wegen des Widerstands. Alle eingesetzten Polizisten blieben glücklicherweise unverletzt und dienstfähig. (arn)

